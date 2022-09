Corriere dello Sport – Osimhen ancora out: nessuna data fissata per il rientro.

Le condizioni di Victor Osimhen sono ancora incerte, l’infortunio procuratosi contro il Liverpool sta costringendo il giocatore ad una sosta più o meno prolungata. Nonostante la sua assenza non si senta particolarmente, grazie all’ottimo lavoro di Simeone e Raspadori, i tifosi sono in attesa di risposte in merito al rientro dell’attaccante. Il quotidiano conferma che nessuna data è stata individuata, al momento risulterebbe troppo presto per un problema che richiede 4-5 settimane. L’idea potrebbe essere contro la Cremonese il 9 ottobre.

