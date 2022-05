La Gazzetta dello Sport – Meret vuole chiarezza dal Napoli: proposto rinnovo ad una sola condizione.

Cristiano Giuntoli e Federico Pastorello, agente di Alex Meret, si sono finalmente incontrati per discutere il rinnovo del portiere. Il contratto di Alex è in scadenza nel 2023, e la richiesta dell’agente è stata chiara: il ragazzo sarà felice di rinnovare solo ed unicamente se il club punterà su di lui come titolare. Tuttavia, senza chiarezza, non ci sarà nessun rinnovo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gigli: “Juve? Stagione positiva, l’anno scorso il Napoli ci ha fatto un regalo”

Ospina verso l’addio: il Napoli valuta Sirigu per sostituirlo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Roma-Kiev: Draghi al lavoro per pace, lo scontro dei partiti sulle armi