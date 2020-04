Mertens in bilico, al Napoli piacciono due attaccanti: Azmoun e Sorloth

Mertens in bilico e la possibile rivoluzione alla prossima riapertura del mercato

La Gazzetta dello Sport di oggi propone due nomi che Giuntoli starebbe sondando in sostituzione di Mertens, in caso di mancato rinnovo del belga con il Napoli. Il DS azzurro sta infatti valutando due profili che corrisponderebbero alle esigenze di Gattuso. Il primo è quelo di Sardar Azmoun, iraniano in forza all Zenit San Pietroburgo ormai pronto per un campionato superiore come la Serie A. La sua valutazione è di circa 14 milioni di euro.

La seconda traccia è quella che porta ad Alexander Sorloth, attaccante norvegese di 24 anni decisivo soprattutto negli ultimi 20 metri. Ha una valutazione che si aggira sui 12 milioni di euro e un primo sondaggio con il club che ne detiene il cartellino, ovvero il Crystal Palace, già stato fatto. Le possibilità di chiusura dell’affare sarebbero favorevoli al Napoli, che quindi potrebbe affondare il colpo decisivo.

