Morabito: ”Mertens? Credo non rinnoverà. Per Azmoun 15 milioni possano bastare”

Morabito intermediario di Azmoun: 15 milioni possano bastare, lavoriamo per portarlo in Inghilterra

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo che ha un mandato per l’eventuale cessione di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Morabito ha parlato anche del rinnovo di Mertens con il Napoli.

Queste le sue parole:

MORABITO SULL’INTERESSE DEL NAPOLI PER AZMOUN

“A prescindere dall’interesse del Napoli, Azmoun è un giocatore che sul mercato piace molto. Nel nostro gruppo AFFG/WASSERMAN abbiamo già un calciatore iraniano che è Alireza Jahanbakhsh che abbiamo portato al Brighton e che è compagno di squadra di Azmoun in nazionale. Azmoun è un giocatore che ha dei grandi colpi, ancora giovane in virtù dei suoi 25 anni. Non è una punta statica ma abbina anzi tecnica e rapidità. In Italia potrebbe giocare serenamente nelle prime 5 squadre del campionato”.

MORABITO SU AZMOUN CHE HA UN CONTRATTO FINO AL 2022

”C’è sempre del pregiudizio quando proponi giocatori che vengono da paesi non presenti nella mappa geografica standard del calcio. Con Jahanbakhsh ci era successo proponendolo a Gino Pozzo per il Watford: si era quasi convinto, ma pur apprezzandolo tecnicamente alla fine lasciò perdere sostenendo che i giocatori provenienti da questi paesi poi sul mercato non vengono valorizzati quanto meriterebbero. Io credo che i giocatori vadano giudicati a prescindere dal passaporto.

Azmoun ha un contratto fino al 2022, me l’ha confermato il padre del ragazzo. Valore di mercato? Dobbiamo metterci in testa che dopo il Coronavirus non esisterà più il calciomercato del dopo Neymar. Azmoun poteva valere 25 milioni prima del maledetto covid-19, oggi secondo me lo puoi portare a casa con 15”.

IL NAPOLI NON HA MAI CONTATTATO NESSUNO PER AZMOUN

”Interesse del Napoli? Noi non siamo stati contattati dal Napoli, ma non escludo che il Napoli ne abbia parlato con qualche altro agente incaricato dal padre. Non mi risulta però che il padre abbia dato seguito a questi canali perchè mi ha dato il mandato mi ha confermato di seguirlo lui al 100%, in esclusiva.

Inizialmente noi abbiamo fatto il contatto per provare a portarlo in Inghilterra, avendo noi portato Jahanbakhsh in Inghilterra, il padre di Azmoun si è rivolto a noi per provare a fare lo stesso con suo figlio. Se poi potrà esserci anche l’Italia ben venga. Ad oggi non abbiamo avuto contatti con club italiani”.

SU RAMADANI AGENTE

”Se potrebbe averlo proposto Ramadani? Può darsi, non lo escludo. E’ un agente che si muove tanto. Quando parliamo di intermediari bisogna tener presente che ci sono quelli incaricati dal calciatore, come nel nostro caso, e quelli incaricati dal club di origine. Magari Ramadani aveva un mandato dallo Zenit. Faccio fatica però a credere che lo Zenit lavori così, non saprei. E’ un club molto ricco e potente, non credo che abbia bisogno di mediatori. Io con lo Zenit feci la trattativa per Aršavin e ci vollero due mesi per chiuderla, non è un’impresa facile trattare con loro”.

MORABITO CREDE CHE MERTENS NON RINNOVERA’ CON IL NAPOLI

”Mertens? Credo non rinnoverà. Piace molto al Chelsea. Poteva andarci anche a gennaio, e il fatto che non ci andò bloccò la nostra trattativa per l’uscita di Giroud. Da quello che so il Chelsea sta continuando a trattare con gli avvocati di Mertens e non è un caso che il belga non abbia ancora rinnovato”. Conclude Morabito

