Sport Mediaset – ADL è sceso negli spogliatoi al termine della gara: confronto con Garcia.

L’edizione odierna del portale online, ha svelato un retroscena inerente al gesto di Aurelio De Laurentiis, al termine del match tra Napoli e Union Berlino.

“Il numero uno azzurro al termine della gara è sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra e avere un confronto con Rudi Garcia. Inspiegabile, come ha detto Politano, autore del gol del vantaggio azzurro, prendere un gol così in contropiede – e rischiare anche la beffa finale – dopo aver dato la sensazione di poter portare a casa la partita senza problemi. E invece, dopo un primo tempo dominato, ecco il calo inspiegabile nella ripresa, con l’assalto finale e l’ingresso di Simeone per un 4-2-3-1 che non ha prodotto altro che attacchi sterili. Troppi alti e bassi per questo Napoli, che non riesce a trovare continuità di risultati e non convince sul piano del gioco. De Laurentiis è arrabbiato: la squadra deve cambiare marcia. Dove è finita la squadra che ha dominato in Italia e incantato in Europa?”

