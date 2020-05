Mertens-Inter, il Belga non è convinto. Vuole chiudere la carriera a Napoli

Mertens ancora non è convinto di andare all’Inter, il suo desiderio è chiudere la carriera in azzurro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il destino di Dries Mertens non è ancora del tutto deciso. Nella giornata di ieri, in molti davano per fatto il suo trasferimento in nerazzurro ma in realtà il folletto Belga non avrebbe ancora accettato l’offerta di Marotta. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “La corte al giocatore del Napoli è serrata. Lukaku sarebbe contento di ritrovare il compagno di nazionale nel tandem offensivo di Antonio Conte che rischia di perdere Lautaro, pronto a raggiungere Messi al Barcellona. Mertens, però, non ha ancora firmato e sta riflettendo sul da farsi. È combattuto perché la voglia di Napoli non gli è passata. Vorrebbe chiudere la carriera nella città che lo ha adottato, insieme alla moglie Kat. Margini per un accordo in extremis ci sono ancora, ma De Laurentis deve risolvere l’impasse (su tutti il bonus alla firma) per regalare a Gattuso un campione di sicuro affidamento. L’allenatore azzurro si è espresso chiaramente a favore della riconferma di Mertens, che considera centrale nel suo progetto. La decisione arriverà a breve, l’Inter pressa in maniera convinta, “Ciro” Mertens tuttavia tentenna e riflette. Non potrà farlo in eterno, ovvio: quindi a breve la matassa si scioglierà in un modo o nell’altro”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CoViD-19 – Arriva “Immuni”, l’app per il tracciamento dei contatti

Napoli, il ds Vagnati al Toro può cambiare il destino di Belotti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Calciomercato Milan, Paqueta in partenza e Florentino in arrivo?