Mertens: la spalla sta bene, spunta la data per il rientro in campo

Il Mattino, a tal proposito, quest’oggi ha pubblicato la papabile data del reintegro completo di Mertens, potrebbe essere in una specifica partita, ovvero quella contro il Cagliari, valida per la sesta giornata di campionato, in programma il 26 settembre. Se tutto procederà secondo i piani, il belga potrà fare il suo rientro in campo in quell’occasione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli pensa a Mirante, può essere azzurro solo in un caso

Squalifica Osimhen, martedì l’udienza. Il Napoli punta alla deposizione dell’azzurro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio Torino: avviate indagini dei Vigili del fuoco