Messi sul confronto con Maradona: “Mi basta essere considerato uno dei migliori della storia!”

Il neo Pallone d’Oro Lionel Messi, ai microfoni di France Football risponde ad una domanda su Maradona.

Scabrosa e difficile la domanda rivolta all’asso argentino Messi sul confronto con Diego Armando Maradona, chi è il migliore nella storia tra Messi e Maradona?

“Non ho mai detto di essere il migliore della storia e non mi faccio quest’idea. Per me essere considerato uno dei migliori è più che sufficiente, visto che mai avrei immaginato una cosa simile. Inoltre non mi interessa, non mi cambia nulla essere considerato il migliore della storia o meno. Non ho mai voluto esserlo”.