Carmine Martino: “Napoli incerottato, ma l’Atalanta non è il Bayern. Troppo pessimismo”

Carmine Martino, su Napoli-Atalanta

Carmine Martino, giornalista Mediaset, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal parlando della situazioneinfortuni nel Napoli che stasera dovrà affrontare l’Atalanta. Di seguitoleparoledelgiornalista:

Carmine Martino:

“Il Napoli sarà incerottato, ma forse si sta esagerando. L’Atalanta è sicuramente la squadra più in forma del campionato, ma non è il Bayern o il City e quindi credo che il Napoli sarà sicuramente in grado di fronteggiare i bergamaschi. Il Napoli non parte battuto in partenza, c’è troppo pessimismo e questo non è un aspetto positivo. Sono convinto che il Napoli darà il massimo”.

