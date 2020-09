“MEZZ’ORA PRIMA & MEZZ’ORA DOPO”, la trasmissione a cura di ForzAzzurri e Milano Azzurra 1984

“MEZZ’ORA PRIMA & MEZZ’ORA DOPO”, in compagnia di ForzAzzurri. net e Milano Azzurra 1984

MEZZ’ORA PRIMA & MEZZ’ORA DOPO, ideata e curata dalla redazione di ForzAzzurri.net e dal club Milano Azzurra 1984, è una trasmissione interamente dedicata al calcio Napoli ai suoi tifosi.

LA DIRETTA – Il programma, diviso in due parti, andrà in onda in diretta streaming prima delle partite di campionato del Napoli (la mezz’ora prima) e subito dopo il fischio finale delle stesse per un’altra mezz’ora (la mezz’ora dopo).

Nel corso della prima mezz’ora della trasmissione si discuterà delle ultime notizie che hanno preceduto la gara, si commenteranno le scelte di formazione di Gattuso e cosa ci si aspetta, anche in termini di risultato, dalla partita. La seconda mezz’ora, invece, sarà dedicata ai commenti a caldo della gara, alle dichiarazioni dei protagonisti, alle pagelle veloci, al top&flop e a interagire con i tifosi che lasceranno commenti.

LA CONDUZIONE E GLI OSPITI – Alla conduzione del programma ci sarà Dario Catapano mentre, nello studio virtuale, ci sarà la presenza fissa di un redattore di ForzAzzurri.net e un membro di Milano Azzurra 1984. Nel corso di ogni puntata, poi, sarà ospitato anche un rappresentante dei vari club Napoli sparsi per l’Italia o dei maggiori gruppi FB di tifosi azzurri.

COME FARE PER SEGUIRE LA TRASMISSIONE – Il programma potrà essere seguito collegandosi alle seguenti pagine Facebook:

ForzAzzurri -La voce dei tifosi del Napoli (clicca qui e metti “mi piace” alla pagina)

Milano Azzurra 1984 (clicca qui e metti “mi piace” alla pagina)

Per partecipare a nome di un club o gruppo FB inviare una mail a: redazione@forzazzurri.net o un whatsapp al 333.2129734

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il codacons sul caso Suarez:”Se la Juve centra vogliamo al retrocessione”

Caso Suarez, la procura ferma le indagini. Il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carolina Rey: “Sono divorata dai sensi di colpa per mio figlio, ma Tale e Quale è un’occasione”