Milan: il 2023 inizia malissimo e si ripensa a tutta la rosa

È stato un inizio anno davvero poco incoraggiante, quello del Milan, che si trova adesso a fare i conti con una sconfitta – quella contro l’Inter nella finale di Supercoppa – che brucia davvero tanto. E non è tanto il risultato a fare male alla squadra quanto ai tifosi, perché quel 3 a 0 poteva essere anche accettato, se il gioco in campo fosse stato decente. Purtroppo però, i rossoneri hanno deluso su tutti i fronti nel derby del 18 gennaio scorso e lo stesso Pioli non è riuscito a nascondere la propria delusione ed il disappunto, nei confronti di una squadra che ormai sembra non soddisfarlo più.

Milan: una sconfitta clamorosa, contro ogni pronostico

Quella del Milan nella finale di Supercoppa italiana è stata una sconfitta davvero inaspettata, che ha lasciato di stucco tutte le tifoserie. Gli stessi siti per scommesse calcistiche online non avevano previsto un risultato così netto come un 3-0 e sono stati infatti pochi i tifosi che hanno puntato su una sconfitta così clamorosa del Milan. Certo, bisogna ammettere che i neroazzurri erano dati leggermente per favoriti ma tutte le testate più autorevoli ed i portali online parlavano, prima del match, di una situazione di sostanziale equilibrio tra le due squadre.

Era dunque difficile prevedere un risultato così netto e schiacciante: un 3-0 che ha lasciato tutti gli appassionati di calcio senza parole.

Molti giocatori in bilico: una rosa tutta da ripensare?

I commenti di Pioli dopo la sconfitta del Milano nella finale di Supercoppa non hanno lasciato spazio a troppi dubbi. L’allenatore dei rossoneri non è riuscito minimamente a nascondere il proprio disappunto e la propria delusione, ma ha anche ammesso senza mezzi termini di voler rivedere tutta la rosa. D’altronde questo non era un segreto: si sapeva che molti dei calciatori del Milan sono in prestito e che dunque la loro sorte all’interno della squadra era piuttosto incerta.

Quello che però ha sorpreso gli stessi tifosi sono state le parole di Pioli nei confronti di quella che fino ad alcuni mesi fa era ritenuta la punta di diamante della squadra. Parliamo di Theo Hernandez, le cui prestazioni hanno sicuramente lasciato a desiderare negli ultimi mesi. C’è poi tutta la questione di Rafael Leao, che ancora non si sa se rimarrà al Milan oppure se ne andrà lasciando la squadra in una situazione ulteriormente difficile.

Gli equilibri, tra i rossoneri, rischiano di essere messi in discussione proprio nei prossimi mesi e l’ultima sconfitta contro l’Inter di certo non aiuta dal punto di vista mentale. Questo Pioli lo sa perfettamente ma sa altrettanto bene che c’è ancora molto da fare e non è il momento di fermarsi. La seconda posizione nel campionato infatti dovrebbe spingere il Milan a combattere, perché le chance di vincere non sono poi così remote. I rossoneri dovranno sicuramente impegnarsi e recuperare quella verve e quell’unità di squadra che hanno manifestato fino a qualche mese fa. Se ci dovessero riuscire, potrebbero ancora portare a casa ottimi risultati.

fonte immagine: pixabay.com