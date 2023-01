Il Napoli ha 13 punti di vantaggio, vittoria sempre più vicina

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul Napoli di Luciano Spalletti all’indomani della vittoria in campionato contro la Roma.

Ieri sera il Napoli ha portato a casa un’altra pesantissima vittoria contro la Rom di José Mourinho. I partenopei sono adesso a quota 53 punti, con ben 13 punti di distanza dal secondo posto occupato dall’Inter.

Di seguito il focus del noto quotidiano:

“Quella cosa azzurra là in fondo, sempre più piccola, è il Napoli. Chi lo prende più? Diciotto partite da giocare sono tante, ma anche 13 punti di vantaggio, soprattutto perché chi insegue cade in casa con l’Empoli (Inter), i campioni in carica ne prendono 5 dal Sassuolo e ha frenato anche la Lazio. Ieri, al Maradona, si è arresa pure la Roma, che ha giocato un’ottima partita e legittimato le sue ambizioni di alta quota, ma deve migliorare la qualità del gioco e darsi coraggio subito, non solo quando è sotto. Chi lo prende questo Napoli mostruoso che ha fatto 53 punti di 60 e messo in fila 8 vittorie casalinghe in campionato come non gli riusciva dall’89-90, anno dello scudetto? Segnali.”

