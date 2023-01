Napoli, Del Piero: “Difficile pensare che qualcuno possa insidiarlo”

L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero rilascia qualche dichiarazione sul Napoli ai microfoni di Sky Sport.

Alessandro Del Piero è intervenuto sul percorso del Napoli ai microfoni di Sky Sport, durante la trasmissione “Sky Calcio Club”.

“Sul Napoli vorrei aggiungere una cosa: sia Luciano Spalletti sia la squadra hanno infuso una filosofia che in campo è come una sinfonia. La Roma l’ha rotta ieri sera giocando una buona gara, infatti per un po’ di tempo il Napoli non ha più reagito in contropiede. Quando c’è stato l’1-1 hanno poi iniziato a rigiocare come al solito. Il Napoli esprime i campo ciò che fa durante la settimana. Tutti hanno il ruolo giusto, anche ad esempio Simeone e Raspadori dalla panchina. Ad oggi è difficile pensare che qualcuno possa insediare il Napoli se il livello di attenzione e determinazione continua ad essere questo. In alcuni momenti li ho visti cattivi e feroci e ciò la dice lunga sul loro stato attuale.”