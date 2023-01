Napoli-Roma, dopo la gara undici tifosi multati: i motivi

Dopo la sfida di ieri sera tra Napoli e Roma sono stati multati ben undici tifosi azzurri per svariate motivazioni.

Il Napoli ha battuto la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona, ma dopo la sfida sarebbero accaduti degli episodi non proprio piacevoli. Sarebbero infatti stati multati undici tifosi azzurri.

Ecco quanto riportato in merito da Fanpage:

“Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 11 persone sia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Un’ altra persona, invece, è stata sanzionata per violazione del regolamento d’uso per aver utilizzato un puntatore laser all’indirizzo del campo di gioco provocando l’attivazione dello staff arbitrale con conseguente annuncio da parte dello speaker dello stadio.”

Non solo: altri tifosi sarebbero stati denunciati per aver scavalcato da un settore dello stadio ad un altro. A tal proposito si legge:

“I poliziotti hanno denunciato 5 persone, tra i 20 e i 25 anni, per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Roma, Mourinho: “Meritavamo la vittoria! Abbiamo fatto soffrire il Napoli”

Spalletti: “Vinta una gara difficile, squadra premiata dopo reazione feroce”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due ragazze investite sulle strisce a Modena, sono gravi