UFFICIALE – Shomurodov è un nuovo giocatore dello Spezia

L’AS Roma ha annunciato che l’attaccante Eldor Shomurodov è andato in prestito allo Spezia fino alla fine della stagione di campionato.

L’attaccante della Roma Eldor Shomurodov è diventato un nuovo giocatore dello Spezia. All’indomani della sfida contro il Napoli, il club giallorosso ha comunicato che l’uzbeko classe 1995 è andato il prestito allo Spezia e vestirà la maglia del club fino al prossimo 30 giugno, dunque fino alla fine della corrente stagione di campionato.

Di seguito il comunicato ufficiale della Società giallorossa:

“L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con lo Spezia per la cessione a titolo temporaneo di Eldor Shomurodov fino al 30 giugno 2023.

L’attaccante è arrivato alla Roma nell’estate del 2021 dal Genoa. Il suo esordio in giallorosso risale al 19 agosto 2021, nell’andata dei Play Off di Conference League con il Trabzonspor.

Con la maglia della Roma, Shomurodov ha collezionato 6 gol in 48 presenze.

In bocca al lupo, Eldor!”

🤝 Shomurodov ceduto a titolo temporaneo allo Spezia. In bocca al lupo, Eldor! 📄 https://t.co/WZ3zHqrHIO#ASRoma pic.twitter.com/pvFww9gswv — AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2023

Fonte foto: Instagram @shomurodov.eldor

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Roma, Mourinho: “Meritavamo la vittoria! Abbiamo fatto soffrire il Napoli”

Spalletti: “Vinta una gara difficile, squadra premiata dopo reazione feroce”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due ragazze investite sulle strisce a Modena, sono gravi