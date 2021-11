Milan, infortunio per Rebic in allenamento. Pioli conferma la sua assenza

Milan, Rebic nuovamente infortunato

Altra tegola che si abbatte sul Milan, dopo che nell’allenamento odierno si è fermato Rebic. L’attaccante rossonero ha avvertito un problema muscolare, come confermato anche da Pioli nel corso della conferenza stampa. Con ogni probabilità il croato sarà indisponibile per la prossima partita, nei prossimi giorni verrà sottoposto ad esami strumentali per verificare l’entità del suo infortunio.

