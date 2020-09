Ministro Spadafora sulla riapertura: “Non apprezzo atteggiamento di certi presidenti”

Il ministro allo Sport Spadafora si è detto contrariato dalle parole di alcuni presidenti.

Ai microfoni di Canale 21, il riferimento al patron azzurro Aurelio De Laurentiis da parte del ministro è palese:

“Vogliamo riaprirli, sarebbe paradossale il contrario, ma non apprezzo le fughe in avanti di qualche presidente. Erano gli stessi che ci dicevano di non chiudere, invece abbiamo fatto bene, durante l’emergenza sanitaria. Noi vogliamo riaprire gli stadi, ma aspettiamo 15 giorni da quando riapre la scuola per vedere che impatto ci sarà. Ci aggiorneremo ai primi giorni di ottobre”.

