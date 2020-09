Sassuolo – Preso un giovane Under-15 dalla Ternana

Sassuolo – Acquisto Under dalla Ternana.

Rocco Quirino sta per lasciare la Ternana per giocare con un club emiliano in serie A. Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva da “Tutto Calcio Giovanile”, il giovane attaccante classe 2004 a breve sarà un nuovo rinforzo del Sassuolo Under 17 A-B.

La trattativa è ai dettagli (manca solo l’ufficialità e la formula della cessione), ma per Quirino sono ormai maturi i tempi per indossare a breve la nuova maglia dei neroverdi. Quirino tra il 2017 e il 2019 ha giocato con la società “Asd Segato” a Reggio Calabria (Under 15 e Under 16) disputando a giugno 2019 anche il Torneo Internazionale di Cava dè Tirreni dall’11 al 15 giugno con la Rappresentativa Under 15 LND del tecnico Andrea Albanese.

Nell’estate 2019, inoltre, è stata la Ternana a credere nelle qualità del ragazzo inserendolo nella compagine Under 16 Serie C allenta da mister Manni (ora tecnico delle giovanili della Viterbese Under 15). Ora, dopo una sola stagione in rossoverde, per il giovane Quirino si aprono le porte del Sassuolo calcio.

