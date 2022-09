Milan-Napoli, il commento di Al Thani fa impazzire i tifosi

Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan il commento di Ahmad Bin Hamad Al Thani, sceicco del Qatar, ha fatto impazzire i tifosi.

Il Napoli collezione altri tre punti preziosissimi grazie alla vittoria contro il Milan e lo sceicco del Qatar Ahmad Bin Hamad Al Thani commenta la vittoria sul proprio account Twitter. Il commento non è passato inosservato ai tifosi azzurri che hanno certamente apprezzato. Lo sceicco Al Thani è stato infatti accostato al Napoli nei mesi precedenti, in particolare si parlava di un presunto acquisto della Società da parte sua. Quest’ultimo inoltre non ha mai nascosto la sua simpatia per la squadra partenopea.

Di seguito il commento di Al Thani, avvenuto tramite il suo account di Instagram:

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone, l’hombre del partido: è decisivo per la vittoria

Milan-Napoli, Politano: “C’è grande entusiasmo. Ci stiamo togliendo tante soddisfazioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Polizia blocca rave party nel nisseno, 70 identificati