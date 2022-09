Napoli, agente Politano: “Ennesima prova di grande personalità”

L’agente di Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Radio Goal dopo la sfida vinta dal Napoli contro il Milan.

Mario Giuffredi ha parlato dell’attaccante Matteo Politano ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli.

“Il rigore di ieri è altro un’altra dimostrazione di coraggio e personalità. A Glasgow e col Milan se sbaglia due rigori condiziona la stagione in negativo, invece ha avuto la personalità per presentarsi sul dischetto e fare gol. In quelle circostanze il pallone pesa. Neanche Politano sa quant’è forte, è uno degli esterni più completi della nostra Serie A. Fa bene sia la fase in attacco sia la fase difensiva e nelle ultime due partite lo ha dimostrato aiutando Giovanni a non soffrire più di tanto. E’ uscito per un problema alla caviglia, oggi fa gli esami e in giornata sapremo. Ha avuto poi diversi screzi con Spalletti, anche se li chiamerei confronti costruttivi. Luciano è una persona intelligente, c’è un confronto costruttivo sempre. I risultati alla fine si vedono perché stiamo vedendo il miglior Politano. Poi i meriti vanno a lui non è voluto andar via perché aveva voglia di dimostrare.”

