Pellegatti: “Il Napoli non meritava la vittoria, Milan ha dominato”

Carlo Pellegatti è intervenuto nella trasmissione televisiva “Pressing” ed ha sostenuto che il Napoli non meritava la vittoria sul Milan.

Milan-Napoli si è conclusa con una vittoria azzurra ma il tifoso rossonero Carlo Pellegatti non sembra essere assolutamente d’accordo con il risultato finale.

Ecco quanto dichiarato durante la trasmissione televisiva “Pressing”:

“C’è amarezza: il Milan ha fatto una grande partita con Meret migliore in campo, una traversa a porta vuota nel finale. Il Napoli non ha avuto occasioni oltre il rigore ed il goal di Simeone. Però bisogna dire che i rossoneri ora prendono troppe reti considerando che nelle ultime undici giornate della scorsa stagione ne avevano presi solo due. Sono molto coerente. Quando il Milan ruba un risultato lo dico. Se il Milan gioca come ha fatto stasera le vincerà quasi tutte. I rossoneri hanno dominato la partita nonostante l’assenza di Leao con il portiere avversario migliore in campo. Abbiamo preso due tiri in porta e subito due reti. Il Milan ha sempre rimontato da svantaggio e contro la Sampdoria ha vinto anche in dieci. Di solito la squadra che vince merita sempre ma questa volta il Napoli non ha meritato.”

Fonte foto: Facebook, Matteo Politano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, agente Politano: “Ennesima prova di grande personalità”

Simeone, l’hombre del partido: è decisivo per la vittoria”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Polizia blocca rave party nel nisseno, 70 identificati