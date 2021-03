MILAN-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Milan-Napoli, formazioni in campo alle ore 20:45

Milan-Napoli – È quasi tutto pronto allo stadio San Siro di Milano per il match valevole per la 27^ giornata del campionato di serie A 2020-21 tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Rino Gattuso. Squadre in campo alle ore 20:45.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.

Allenatore: Pioli

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

Allenatore: Gattuso