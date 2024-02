Milan-Napoli, Pioli: “Stiamo facendo bene, importante aver vinto senza sbire reti”

Milan-Napoli, il commento di Pioli

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove ha commentato la vittoria dei rossoneri per1-0 contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Nell’ultima partita Mazzarri era tornato alla difesa a 4 contro il Verona, non sapevamo che sistema di gioco avrebbe usato, nel primo tempo quando hanno giocato 3-5-2 abbiamo cercato di limitare gli spazi, nel secondo tempo col 4-3-3 qualche azione più pericolosa l’hanno creata. Ho avuto confronti coi giocatori nelle settimane scorse per il nostro atteggiamento in fase difensiva, stare più compatti ci può aiutare. Quello di stasera è stato un Milan equilibrato, ordinato e che ha lavorato tanto. E’ importante aver vinto la partita senza aver subito gol, è una classifica parziale, dobbiamo guardare alla prossima. Stiamo facendo bene, in questo ultimo mese e mezzo stiamo viaggiando quasi ai ritmi dell’Inter, vedremo cosa riusciremo a fare da qui alla fine della stagione. Bisogna pensare alle prossime partite, ora arriva l’Europa League, ci sarà più dispendio energetico e dobbiamo continuare a fare bene in coppa e in campionato e non sarà facile.”

