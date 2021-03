Milan-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

Gli azzurri alla ricerca di punti Champions, la tattica di Milan-Napoli

Milan-Napoli in programma a San Siro domenica alle 20:45, sarà una gara fondamentale per entrambe le squadre. Gli azzurri vogliono dare continuità alla rincorsa del quarto posto, mentre i rossoneri sono alla ricerca di punti per non perdere contatto con la testa della classifica. In “Questione di moduli” proviamo ad analizzare la parte tattica del match.

Il Milan di Pioli

I rossoneri dalla ripresa post Covid della scorsa stagione, hanno avuto un cambio di passo incredibile. La squadra di Pioli sembra aver preso consapevolezza della sua forza, inanellando una serie di risultati positivi incredibili. In questa stagione sono riusciti a restare sugli stessi standard, offrendo spesso prove di grande qualità che gli hanno permesso di occupare stabilmente i primi due posti della classifica. Il 4-2-3-1 di Pioli ha ridato verve ai rossoneri, che attraverso un gioco concreto hanno recuperato anche elementi importanti che sembravano aver perso fiducia.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Kessie, Meitè; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Leao.

Il Milan avrà delle assenze importanti, ma Pioli quasi sicuramente non cambierà impostazione e filosofia di gioco. I rossoneri sono una squadra concreta che gioca molto sulle catene laterali, dove T. Hernandez spesso ha fatto al differenza. Sfruttando questo sistema di gioco, Pioli è riuscito a dare un gioco alla sua squadra molto efficace, fatto di fisicità e velocità sfruttando a pieno tutte le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Anche la posizione di Calhanoglu è fondamentale dato che il turco fa da raccordo tra centrocampo e attacco, abbassandosi molte volte sulla linea mediana lasciando spazio ai tagli degli esterni alti. Con questi movimenti vengono poi sfruttate le sovrapposizioni dei terzini, creando superiorità numerica in zona offensiva. L’assenza di Bennacer peserà parecchio, in quanto l’ex Empoli è la fonte della manovra milanista e dai suoi piedi spesso partono tutte le azioni rossonere.

Il Napoli di Gattuso

Il Napoli è reduce dalla vittoria contro il Bologna, con gli azzurri che hanno guadagnato tre punti tra luci ed ombre. I ragazzi di Gattuso hanno fatto intravedere qualche miglioramento sul piano del gioco, ma alcune disattenzioni condite da errori individuali fanno di questa squadra una mina vagante. Con il recupero di alcuni elementi fondamentali, Gattuso potrà finalmente avere una rosa al completo per giocarsi le sue carte in chiave Champions.

Probabile formazione (4-2-3-1); Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani,Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Tattica di Milan-Napoli

Con ogni probabilità in questa gara l’apporto degli esterni di entrambe le squadre sarà fondamentale, sia in fase offensiva che difensiva. Il Milan sfrutta molto le corsie laterali, soprattutto quella sinistra occupata da T. Hernandez che viene chiamato spesso in causa. Il francese con le sue sortite offensive è risultato essere decisivo in molte gare, creando superiorità numerica sul suo lato di competenza e aprendo spazi molto interessanti. Gattuso potrebbe optare anche per un 4-3-3 che darebbe superiorità numerica a centrocampo, abbassando Zielinski sulla linea mediana. Sarà importante da parte degli azzurri anche la pressione alta su alcuni elementi della difesa rossonera, soprattutto Calabria e Kjaer che sono gli elementi meno dotati tecnicamente. Portare una pressione su di loro metterebbe in seria difficoltà le partenze dal basso del Milan, vista anche l’assenza di Bennacer che è il regista della squadra. Altro aspetto molto importante sarà la ricerca immediata della profondità di Osimhen, sfruttando la sua velocità gli azzurri metterebbero in difficoltà la difesa rossonera che, stando alta, potrebbe creare molti problemi alla retroguardia milanista.

Elio Di Napoli

