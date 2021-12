Milan – Niente da fare per Leao, il problema muscolare persiste. Ritorno in campo previsto per il 2022.

L’edizione di Tuttosport torna a parlare di Rafael Leao, che in vista della supersfida contro il Napoli, non potrà sedersi neanche in panchina. Il problema muscolare per l’attaccante persiste (lesione da trauma al bicipite femorale della coscia destra). Dunque, sarà costretto a saltare sia il Napoli che l’Empoli. Il suo rientro in campo, così come quello di Ante Rebic, è previsto per il 2022, dopo la sosta per le festività natalizie.

