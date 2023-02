Milan, Pioli: “Senza il Napoli saremmo in lotta per lo Scudetto, bisogna fargli i complimenti”

Milan, le parole di Pioli su campionato e Champions

L’allenatore del Milan Stefano Pioli era presente a Coverciano dove ha ritirato il premio come miglior allenatore della passata stagione, ed ha parlato ai giornalisti presenti degli obiettivi del club rossonero in questa stagione. Ecco quanto dichiarato:

“Riguardando le immagini della passata stagione, non possiamo che essere orgogliosi e felici per quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché è stato un lavoro di gruppo e di ambiente, compiendo un risultato straordinario anche contro i pronostici. Lo spessore delle persone alla fine penso che faccia la differenza. La squadra deve fare tanti punti, siamo in lotta per i primi quattro posti del campionato che è un obiettivo importante. Abbiamo visto quanto è bello giocare in Champions, la vogliamo giocare anche l’anno prossimo. Dobbiamo fare il massimo da qui alla fine. E poi comunque saremmo ancora in linea se il Napoli non stesse facendo il campionato che sta facendo. Bisogna essere onesti nel dire che gli azzurri stanno facendo qualcosa di eccezionale, bisogna fargli i complimenti. Altrimenti tutte le altre squadre del nostro livello sarebbero lì a giocarsi il campionato in pochi punti come era poi nella passata stagione”.

