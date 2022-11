Milan, ricaduta in Nazionale per Kjaer. Nuovo problema al flessore

Milan in ansia, infortunio per Kjaer in nazionale

Il Milan è in ansia per le condizioni del difensore danese Simon Kjaer, che è impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar. Come riportato da Tuttosport, il rossonero ha accusato nuovamente un problema al flessore della coscia destra. Kjaer ha accusato lo stesso problema riscontrato nel corso della sfida tra Milan ed Empoli, che l’aveva costretto al forfait. Possibile che salti anche l’ultima sfida del girone contro l’Australia, dopo aver saltato anche la gara contro la Francia.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

