Milan vittima preferita di Politano, il Napoli può affidarsi a lui

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha realizzato fino ad ora ben cinque reti contro il Milan, di cui quattro in casa dei rossoneri.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è considerata una delle bestie nere del Milan.

La Gazzetta dello Sport ne ha spiegato il motivo:

“Simeone è stato l’ultimo grande eroe in maglia azzurra a regalare i tre punti al Napoli: un anno e mezzo fa, a settembre, il Napoli di Spalletti si impose – soffrendo – grazie a un guizzo da centravanti vero del Cholito. Politano, invece, quando incrocia il Diavolo si esalta: il Milan è la squadra contro cui ha realizzato più reti in assoluto (5, come contro il Genoa), ma è a San Siro che Matteo sembra indossare i superpoteri. Al Meazza, contro i rossoneri, ha segnato quattro delle sue cinque marcature al Milan. Quando Politano mette piede a San Siro, dagli spalti piovono sempre fischi copiosi. Tra l’esterno azzurro e il pubblico rossonero non c’è mai stato un grande feeling e non soltanto per la parentesi interista.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Luigi DL: “Napoli e Bari separate: mi sono dissociato da mio padre”

Buone notizie dal Konami Training Center, il report: Zielinski, Olivera e Meret in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Francesco Totti chiede a Ilary Blasi uno sconto sull’assegno di mantenimento dei figli