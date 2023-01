La Stampa – Milik, grande ritorno a Napoli: ma stavolta da rivale.

Venerdì ci sarà il big match tra Napoli e Juventus, ma non per tutti sarà il solito match. Tra i giocatori bianconeri, difatti, c’è Arek Milik che ha indossato la maglia azzurra nel periodo tra il 2016 e il 2021. Per la prima volta, inoltre, il polacco giocherà al Diego Armando Maradona da ex.

Nel periodo azzurro, Milik ha collezionato 48 gol e 122 presenze, vincendo una Coppa Italia proprio contro la Juventus, e calciando il rigore decisivo in finale. Tuttavia, quello di Arek con il Napoli, è un amore finito in maniere negativa, considerando le incomprensioni con la società, i mancati accordi con Juventus e Roma e infine un periodo di tribuna, prima di trasferirsi al Marsiglia.

Fonte foto: Instagram @arekmilikejuventus

