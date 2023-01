Ritorno del Bologna su Zerbin, il Napoli potrebbe dire si al prestito

Ritorno di fiamma del Bologna per Zerbin

Il Bologna è nuovamente tornato alla carica per l’attaccante del Napoli Alessio Zerbin, che già nelle scorse settimane era stato cercato dai felsinei. Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato l’Originale, il club azzurro non avrebbe del tutto chiuso le porte al prestito. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non ha mai voluto cederlo in prestito in estate, ma adesso inizia a pensare di mandarlo a giocare con più continuità. Il Bologna è la squadra più interessata, lo era già quest’estate e adesso c’è un ritorno di fiamma. Vedremo se si concretizzerà questo prestito di Zerbin al Bologna, prima però, la dirigenza rossoblù vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita.”

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Alessio Zerbin

