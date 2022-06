SportMediaset – Fabian Ruiz come Milik: ADL potrebbe optare per la separazione in casa.

Secondo quanto ipotizzato da La Gazzetta dello Sport, Fabian Ruiz avrebbe rifiutato il rinnovo del Napoli. Tuttavia nelle scorse ore sarebbe attivata la smentita degli agenti dello spagnolo.

“Aurelio De Laurentiis potrebbe scegliere la linea dura proprio come nel caso Arek Milik. Quando il polacco rifiutò il rinnovo a un anno dalla scadenza, il patron del Napoli optò per la separazione in casa. Allenamenti a parte e fuori dall’undici titolare per sei mesi, prima di accettare il passaggio al Marsiglia. Quella dello spagnolo è una situazione da monitorare…”.

