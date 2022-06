Calciomercato: è sfida tra Napoli e Fiorentina per Gollini

Il Napoli e la Fiorentina sarebbero entrambe interessate al portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini.

Pierluigi Gollini è appena ritornato a Bergamo dopo la sua stagione in prestito al Tottenham, tuttavia la Gazzetta dello Sport afferma che il futuro dell’estremo difensore non sarebbe con la maglia nerazzurra. Gollini sarebbe nel mirino di due grandi club della massima serie: il Napoli e la Fiorentina.

“Tra i pali c’è una certa ressa: Musso, Sportiello e Rossi, più Gollini e Carnesecchi, che tornano dai prestiti. Entrambi saranno ceduti: il loro destino non è a Bergamo. Riuscendo a piazzarli, l’Atalanta potrebbe incassare una ventina di milioni: al Gollo, di rientro dal Tottenham, dove non ha giocato, pensano Fiorentina e Napoli, mentre per Carnesecchi, che ha fatto benissimo salendo in A a Cremona, c’è un discorso aperto con la Lazio.”

