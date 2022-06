Napoli, spunta la richiesta di Spalletti per De Laurentiis

Luciano Spalletti avrebbe fatto una richiesta al Presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo il quotidiano Il Mattino il tecnico del Napoli Luciano Spalletti avrebbe fatto una richiesta al Presiente Aurelio De Laurentiis. I due sarebbero in frequente contatto telefonico e la richiesta riguarderebbe il primo ritiro estivo in programma a breve.

“I ragionamenti di questa estate sono simili un po’ da tutte le parti: bisogna fare in fretta, perché a Ferragosto si va in campo. Anche Spalletti, che ogni giorno si sente con il presidente e il direttore sportivo, spinge per avere il gruppo al completo fin da Dimaro anche se sa che è difficile avere certezze di questo tipo.“

