Calciomercato: Gattuso avrebbe chiesto a Mertens di andare a Valencia

Gennaro Gattuso è da pochi giorni il nuovo allenatore del Valencia e da quando è iniziata questa sua avventura qualche giocatore del Napoli è stato accostato al club spagnolo. Gennaro Gattuso infatti apprezzerebbe particolarmente qualche giocatore che ha avuto modo di allenare durante la sua esperienza partenopea come Matteo Politano. L’ultima notizia che ha a che fare con la questione riguarda però Dries Mertens, in particolare l’ex tecnico partenopeo avrebbe chiesto al giocatore belga di seguirlo.

La notizia è stata riportata da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato. Sul proprio account Twitter si legge:

“Gennaro Gattuso ha contattato Dries Mertens e gli ha chiesto di accompagnarlo al Valencia.”

🚨 Gennaro Gattuso approached Dries Mertens and asked him to accompany him to Valencia CF. 🇧🇪

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 12, 2022