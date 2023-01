Napoli-Juve, ecco dove vedere il match in streaming e tv.

Venerdì sera ci sarà il turno d’anticipo di Serie A, alle ore 25:45 al Maradona. Il big match sarà tra Napoli e Juventus e come tutti i match sarà visibile sull’app Dazn in streaming live e on demand. La telecronaca sarà affidata al Pierluigi Pardo, e il commento tecnico a Massimo Ambrosini. Qui il link per la diretta!

“L’anticipo del diciottesimo turno di Serie A propone il big match tra Napoli e Juventus. Rivalità importante e partite passate alla storia tra le due squadre: lo Stadio Diego Armando Maradona chiede gol e spettacolo in questa sfida-scudetto.

Chi riuscirà a conquistare questi pesantissimi 3 punti?”

