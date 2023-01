Repubblica – La Juve non molla il colpo: Giuntoli è nei piani della società.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Juventus non avrebbe affatto accantonato il “discorso Giuntoli“. Difatti, avrebbe dichiarato apertamente che il ds attuale del Napoli, sarebbe un gradito innesto per la società bianconera. “Il rosso del bilancio spinge inoltre il club bianconero per il futuro verso un cambio di strategia, con le spese che dovranno essere tagliate pure per rimanere nei paletti del fair-play finanziario. Di qui la tentazione forte di prendere come modello il modus operandi di Castel Volturno, conveniente dal punto di vista economico e soprattutto sportivo”.