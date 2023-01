Ounahi si avvicina, il Napoli ha trovato l’accordo con il giocatore

Secondo le testimonianze del quotidiano, il Napoli ha trovato l’accordo con Azzedine Ounahi. Si parlerebbe già di accordo totale: “Il club azzurro ha formalmente chiuso l’accordo con l’agenzia Trivela SM che cura gli interessi del centrocampista marocchino, garantendo all’assistito il doppio dell’ingaggio attuale, da 500mila ad un milione di euro.

Ma il calciatore ha tanti corteggiatori, come Leicester e Leeds, ed il presidente transalpino Said Chabane vorrebbe scatenare un’asta. Il Napoli ha inoltrato una proposta da 15 milioni di euro, che arriverebbero quasi a 20 con i bonus, per acquistare il calciatore nella finestra di mercato di gennaio: se nessun altra formazione migliorerà l’offerta, allora l’Angers accetterà la proposta del Napoli. Ma Ounahi non arriverà subito a Napoli, resterà in prestito al club di appartenenza fino a fine stagione, perché non c’è uno slot libero da extracomunitario”.

Fonte foto: Instagram @azzedine_ounahi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus, oggi la decisione dell’Osservatorio sulle misure da intraprendere

Rinnovi: la situazione Lobotka e altri azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In Alta Valle Spluga, i due husky si erano dispersi