Napoli-Juventus, ad arbitrare il match sarà Daniele Doveri

Il quotidiano dà un anticipazione in merito a chi sarà l’arbitro di Napoli-Juventus e, senza alcun dubbio, a gestire il match di venerdì sera al Maradona sarà Daniele Doveri.

“Come dite? Orsato? Allora no, non è lui. Perché il migliore, nella visione di Gianluca Rocchi, che il designatore lo fa di mestiere (anche con coraggio e dedizione), risponde al nome di Daniele Doveri, 45 anni, ex internazionale (ha lasciato il posto con Valeri al duo Chiffi-Pairetto, non una grandissima mossa), presidente della sua sezione (Roma1). Rocchi lo stima moltissimo, lui ha sempre ripagato la fiducia: lo ha tenuto “nascosto” in questo inizio di stagione (la scorsa settimana è andato a Cipro con La Penna per dirigere AEK Larnaca-Paphos, sfida al vertice del campionato cipriota), fornisce le garanzie necessarie sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. I giocatori hanno sempre accettato le sue decisioni, in campo sa farsi rispettare limitando l’uso dei cartellini. Sia Napoli che Juventus non hanno mai mostrato di non gradire la presenza di Doveri, e si che i precedenti con le due squadre non sono mancati: 23 con la Juventus (con 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e 33 con il Napoli (19 vittorie, 9 pareggi e 5 ko)”.

