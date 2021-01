Milik, la Juventus punta a prenderlo gratis a giugno

Milik, la Juventus lo vuole gratis

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus non ha abbandonato la pista che porta ad Arek Milik. I bianconeri hanno definito la loro strategia per arrivare all’attaccante polacco, con Paratici che sembrerebbe avere già un accordo con il suo agente. La Juve non intende pagare a Gennaio un giocatore a scadenza, ma preferiscono aspettare e averlo a Giugno gratis. La speranza di Paratici è che Milik rimanga a Napoli, in modo da poter centrare l’obiettivo. L’attaccante azzurro interessa anche a Marsiglia e Atletico Madrid, che potrebbero rovinare i piani del ds bianconero.

