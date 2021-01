Il Torino vuole Lobotka, possibile scambio di prestiti con Lyanco

Il Torino su Lobotka, possibile scambio in vista

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Torino non molla la pista che porta al centrocampista del Napoli Lobotka. Ecco quanto riporta il quotidiano torinese:

“I campani non sono convinti della cessione definitiva, credendo nelle potenzialità di un giocatore che nel Torino potrebbe sbocciare, avesse garantita quella continuità di rendimento di cui non gode con Gattuso. Prestito secco o con diritto, queste le soluzioni percorribili, nel caso in cui il Napoli volesse mantenere il controllo, sullo slovacco. Vagnati e Giuntoli ci stanno pensando, ampliando un confronto che investe anche Lyanco, brasiliano che piace ai campani, ma che i granata non hanno intenzione di cedere, almeno in questa sessione di mercato. Presto andrà in scena il summit decisivo, ma la sensazione è che per il brasiliano se ne potrà riparlare in estate: da vedere, a questo punto, se per Lobotka si potrà chiudere a gennaio, o se anche su questo fronte bisognerà, nel caso, aspettare la fine della stagione.”

