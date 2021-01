Caserta, Joseph Capriati in gravi condizioni

Come riportato dall’edizione online di Repubblica, il famoso dj campano Joseph Capriati è stato ricoverato in gravi condizioni. Al culmine di una lite familiare, è stato accoltellato all’addome dal padre il quale è stato arrestato e condotto in carcere dalle forze dell’ordine. Il quotidiano spiega la dinamica:

“Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri sera tra padre e figlio sarebbe nata una lite per futili motivi poi degenerata. La lite avrebbe coinvolto il deejay e anche altri componenti della famiglia. Il padre a quel punto avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo al torace il figlio. Gli agenti hanno sequestrato l’arma.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Torino vuole Lobotka, possibile scambio di prestiti con Lyanco

Milik, la Juventus punta a prenderlo gratis a Giugno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rosa Perrotta rompe il silenzio: la verità sulla crisi con Pietro Tartaglione