Chirico: “Altro che Llorente, facciamo tornare Mandzukic”!

Il giornalista Marcello Chirico su calciomercato.com, traccia il profilo dell’attaccante cercato dalla Juventus.

Chirico suggerisce un ritorno ma non si riferisce a Llorente:

“La Juventus cerca una quarta punta. Giusto. Un attaccante di scorta gli manca da inizio stagione, perché nella sessione estiva non è riuscita o non ha voluto prenderlo, e adesso Paratici si è reso conto che quella è una falla da colmare. Però il bilancio Juve è quello che è ( in questo periodo, non solo il suo) e allora bisogna lavorare con pochi soldi andando di creatività, possibilmente senza eccedere in fantasia onde evitare i pacchi.

L’identikit dell’attaccante cercato da Madama appare chiaro: deve essere d’esperienza, non pretendere di giocare ma essere disponibile in caso di bisogno, non deve costare molto, meglio ancora se arrivasse quasi a zero.

Quando cerchi una punta con queste caratteristiche non puoi che andare su calciatori stagionati, poco utilizzati nei club d’attuale appartenenza e che si accontentano di ingaggi non faraonici.

Il ventaglio dei papabili è noto: Quagliarella (38 anni a fine gennaio) si è però già tirato fuori dalla corsa per riconoscenza verso la Samp; Giroud (34 anni) è un ottimo bomber ma vorrebbe giocare almeno quanto sta facendo ultimamente al Chelsea, e quindi non arriverà; Pellè (35 anni) appena rientrato dalla Cina si è proposto alla Juve, ma non scalda i cuori (in Serie A non ha mai convinto più di tanto); Llorente (36 anni a febbraio) vecchio leone di possibile ritorno pare un po’ arrugginito,eppoi c’è di mezzo il solito ADL che alla Juve non regala neppure una caramella; ci sarebbe pure il Papu Gomez (32 anni) che sa fare anche l’attaccante e vede bene la porta, ma è un trequartista, la Juve vorrebbe scambiarlo con Bernardeschi che però non ci sente di andare via, men che meno di trasferirsi a Bergamo.

Poi ci sarebbero tutti gli altri, ovvero il solito Milik, il quale a Torino verrebbe di corsa se solo non avesse come presidente De Laurentiis, che per un giocatore a fine contratto chiede la luna; Depay, pure lui ai titoli di coda col Lione che però chiede soldi o un giocatore (ancora Bernardeschi) per liberarlo; Zaza, altra vecchia conoscenza, ma lo sparagnino Cairo non fa sconti neppure lui; nelle ultime ore è spuntato l’uzbeko Shomurodov (11 presenze al Genoa, nemmeno tutte da titolare, 2 reti) magari da inserire nel pacchetto Rovella, significa però altri milioni da dare a Preziosi.

E allora, che si fa? Un’idea io ce l’avrei. Visto che le disponibilità finanziarie scarseggiano e a gennaio low-cost si raccattano solo attaccanti mezzi bolliti, perché non riprendere Mandzukic? Non è più di primo pelo pure lui (ha 34 anni) però è svincolato, conosce Pirlo e l’ambiente Juve, al quale è rimasto affezionato, anche se il divorzio di un annetto fa non è stato del tutto indolore, ma è sicuramente un giocatore affidabile, generoso, capace di sacrificarsi e che verrebbe sicuramente accolto bene dallo spogliatoio. Perché no? Di sicuro la Juventus non gli potrà più proporre i 5 milioni d’ingaggio di una volta, però piuttosto che mettere a busta paga Pellè non sarebbe più intelligente riprendere Mario? Pensarci non è peccato.”

