Milik: “Le mie parole tradotte male, i sentimenti per il Napoli sono chiari”

Arek Milik interviene sui social per parlare delle dichiarazione fatte sui tifosi del Napoli.

Arek Milik ha rilasciato un’intervista in Polonia affermando che durante il suo ultimo periodo a Napoli non era particolarmente contento del comportamento dei tifosi. L’ex giocatore azzurro ha affermato infatti che mentre era per le strade della città essi gli si avvicinavano di continuo, e se da una parte questi gesti venivano apprezzati dall’altra li considerava molto assillanti.

A distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni Milik chiarisce sui social la sua posizione, chiarendo che le sue parole sono state interpretate male. Ecco cosa scrive a riguardo:

“Possono tradurre male le mie parole ma certi sentimenti non hanno bisogno di Google Translate. Ciao Napoli, ciao uagliu”.

