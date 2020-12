Milik-Napoli ai ferri corti: il contenzioso finisce in tribunale

Sembrava andare verso un epilogo la vicenda tra il Napoli ed Arek Milik e, invece, si aggiunge ancora un altro capitolo.

Il calciatore polacco e la società partenopea, ai ferri corti, si daranno battaglia in tribunale. Come riportato dal Corriere dello Sport, la causa riguarderebbe sia l’ammutinamento dello scorso novembre sia una pubblicità non autorizzata che l’attaccante avrebbe fatto in Polonia ad un suo ristorante.

Inoltre, al calciatore non sarebbe stato corrisposto lo stipendio di ottobre che, se è vero che i club di serie A devono saldare entro febbraio prossimo, è altrettanto vero che tutti i tesserati lo hanno già ricevuto meno che Milik. Inoltre, tornando al discorso del rifiuto di andare in ritiro dopo Napoli-Salisburgo, se è vero che De Laurentiis aveva promesso che avrebbe citato in giudizio tutti, ad ora l’unico a cui sono stati chiesti i danni è proprio l’attaccante ex Ajax.

