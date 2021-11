Modugno: “Mertens può guadagnarsi il rinnovo, Insigne? Ecco cosa penso…”

Il giornalista dice la sua sul futuro di Lorenzo Insigne e Dries Mertens

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Goal Show, trasmissione in onda su Televomero. Nel suo intervento ha detto la sua sul futuro di Lorenzo Insigne e Dries Mertens.

Queste le sue parole:

“Io penso che segnando così Dries Mertens possa meritarsi il rinnovo del contratto, almeno per un’altra stagione. La società dovrebbe comunque fare una riflessione. Se il Napoli non rinnovasse il contratto di Insigne, allora il rinnovo di Dries Mertens sarebbe sicuramente più sostenibile anche perché meno dispendioso dal punto di vista economico. Non penso che il club di Aurelio De Laurentiis possa fare a meno in un colpo solo sia di Dries Mertens che di Lorenzo Insigne. Hanno dimostrato di essere due grandi calciatori nel corso della loro esperienza in Campania”.

