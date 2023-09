Modugno: “Kvara non fa gol da marzo, se fosse entrato Simeone e non Zerbin nessuno avrebbe detto nulla”

Modugno sul cambio di Zerbin per Kvara

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha espresso la sua opinione in merito al cambio tra Kvaratskhelia e Zerbin operato da Garcia nel corso della gara contro il Genoa. Ecco quanto dichiarato:

“E’ un cambio che fa scalpore sui social, dove se ne parla in abbondanza. Alessio Zerbin è un talento e dà tanto in campo, però fa scalpore: se fosse entrato Giovanni Simeone, magari nessuno avrebbe detto nulla. Aggiungo una cosa: è anche vero che il Kvara straripante e dirompente non lo vediamo più da mesi. E’ arrivato anche il momento di valutare le prestazioni dei giocatori. Parliamo di un giocatore, che non va in gol da marzo e che ormai viene letto dai difensori. Garcia, inoltre, è arrivato nel momento più difficile, perché la squadra non ha vinto, ha stravinto. Vuole mettere la sua firma sul Napoli, chiarendo che decide lui, che premia chi gli dà qualcosa in più durante la settimana. Quella sostituzione è un segnale che indica che il capo è lui. Una scelta forte, di rottura: o unisce il gruppo o non ci riesce”.

