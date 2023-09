Le idee di Garcia non convincono, gli azzurri sono dubbiosi

Secondo La Gazzetta dello Sport le idee del tecnico Rudi Garcia non convincerebbero i giocatori del Napoli.

Il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia non sarebbe molto convincente nei confronti dei giocatori azzurri.

A riportare la notizia è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, affermando che lo spogliatoio del Napoli sarebbe dubbioso nei confronti del francese.

Dal quotidiano si legge:

“L’analisi e la critica possono essere utili a capire e correggersi. Perché questa squadra ha perso tutte le caratteristiche di gioco virtuose insegnate da Luciano Spalletti e non ne ha acquisite di nuove. Non è un problema di gusto, ma di efficacia. Rudi deve ritrovare, in fretta, equilibri e competitività. Proprio il francese ha tagliato corto sostenendo di «non conoscere il passato», ma al di là della discutibilità dell’affermazione così finisce per togliere certezze ai suoi giocatori e a non essere convincente nello spogliatoio. E questo è un pericolo molto più allarmante delle critiche esterne.”

