Sabatini: “La Juventus ha più grinta di tutte le altre squadre, è un gruppo forte”

Le parole del giornalista Sandro Sabatini, dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli sui suoi canali social: “Questa squadra ha più grinta di tutte le altre di Serie A, è impressionante la generosità, perché è evidente corrono tutti per gli altri anziché per se stessi. E continuando con la “G”, il gruppo, questo è un gruppo che sembra veramente forte, unito, compatto al contrario dell’anno scorso quando obiettivamente non lo era e si vedeva. Quindi gruppo, generosità e continuando con le “G”, anche gioco. Perché fino a quando la Juventus è andata a cercare il gol, anche per 80 minuti abbondanti, ha fatto vedere un gioco che sta nettamente migliorando. Solo che per dire che i bianconeri giocano un buon calcio, o quantomeno un calcio assolutamente accettabile, evidentemente bisogna scardinare qualche convinzione di troppo tempo fa”.

