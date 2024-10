Televomero – Modugno: “Napoli-Lecce? Conte difficilmente sbaglia l’approccio alla partita per due gare consecutive”

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto in diretta a Il Bello del Calcio, per commentare l’andamento del Napoli e della vittoria sofferta contro l’Empoli: “Nel calcio cos’è la bellezza? Io so per me cos’è il bello del calcio. Per me è anche resistere nella sofferenza, in una partita complicata. Ancor più perché, dopo la sosta, sono sempre tante le variabili: una squadra che manda in nazionale 12 giocatori, che prima è in classifica e che va su un campo tradizionalmente duro e ostico. Magari qualcuno poteva andarci con la puzza sotto al naso, ma con un allenatore come Conte questo rischio non c’è. Però ci sono tanti giocatori che per la prima volta vivono il nostro campionato, magari non è detto che si approccino sempre bene ad un certo tipo di partite.

Per me è bello vedere un allenatore che riesce a vincere la partita con i cambi giusti, che ha il coraggio, mandando un messaggio a tutto lo spogliatoio, di togliere il suo calciatore al 55simo minuto. Lui è uscito dopo un’ora perché la palla non usciva dal campo ma, se si fosse fermato prima il gioco, dopo 55 minuti Lukaku era già fuori. Questo qui è un messaggio fortissimo e potente che arriva all’interno del gruppo.

Per me è bellissimo che fai gol che fai da quel momento non rischi più. È bellissimo che una squadra stia lassù in classifica con tutte le sue certezze, con la forza di di un gruppo che ha un’anima, uno spirito e ha ancora un margine di crescita importante. Poi è chiaro che dopo il Lecce arriverà quel trittico in cui ti misurerai con Milan, Atalanta e Inter, qualcosa in più questo gare ce lo diranno però, almeno per i miei gusti, è stato bello vincere anche così.

Avversaria principale per la lotta Scudetto? Dico l’Inter.

Napoli-Lecce? Le squadre di Antonio Conte difficilmente sbagliano l’approccio alla partita per due gare consecutive”.

