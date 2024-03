Mondiale per club, la FIFA conferma: “Se il Napoli non passa il turno si qualificherà la Juventus”

Mondiale per club, arriva la conferma della FIFA

La questione sollevata da Aurelio De Laurentiis in merito alla partecipazione del Napoli al Mondiale per club, trova risposta nella FIFA che poche ore fa ha reso nota la propria posizione in merito. Attraverso l’account ufficiale X dell’organo che controlla il calcio mondiale, ha confermato la partecipazione della Juventus in caso in cui Lazio e Napoli non passassero i rispettivi turni in Champions. Ecco il tweet:

“La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League”.

🔍🇮🇹 Italy @juventusfc will qualify for the FIFA Club World Cup 25™️ if @sscnapoli and @OfficialSSLazio fail to progress in Europe this month. pic.twitter.com/F6RPuhUgfa — FIFA (@FIFAcom) March 5, 2024

